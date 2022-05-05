В ДНР сообщили об эвакуации ещё 150 человек из Мариуполя в Безыменное

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 150 человек из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики.

«В течение дня 5 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 150 человек», — говорится в сообщении в Telegram.

В частности, были эвакуированы 23 ребёнка.

В Минобороны России ранее сообщили, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 военные откроют коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода.

Вооружённые силы России и силы ДНР прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние, чтобы мирные граждане могли выйти «в любых избранных ими направлениях» — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.