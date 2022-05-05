На Украине предлагают временно запретить российский рубль на территории страны

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о запрете оборота российского рубля на территории Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

Согласно документу, предлагается на время военного положения запретить использование российского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений, а также вывести из гражданского оборота активы, выраженные в рублях, которые принадлежат резидентам России или «резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России».

Уточняется, что активы в рублях до конца действия военного положения будут храниться в банках без начисления каких-либо процентов, что не прекращает права собственности на такие активы, но временно ограничивает его.

В конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти проводят переговоры с Соединёнными Штатами и другими западными странами об использовании замороженных российских активов.

Также Верховная рада приняла законопроект, который упрощает процедуру конфискации активов россиян, подпавших под санкции.

Отмечается, что законопроект подразумевает новый механизм санкций против субъектов из России на время военного положения.