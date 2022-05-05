Мурманская область отправила два вагона гуманитарной помощи в Донбасс.

По сообщению Nord-News со ссылкой на заявление заместителя губернатора Владимира Евменькова, Мурманская область очень активно помогает жителям Донбасса.

«К настоящему моменту мы уже отправили более 130 т продуктов, но сбор помощи и отклик северян продолжается, мы каждый день получаем гуманитарную помощь, низкий за это поклон и огромное спасибо», — отметил глава региона.

Депутат Государственной думы от Мурманской области Татьяна Кусайко также выразила благодарность каждому жителю Мурманской области, задействованному в организации помощи жителям Донбасса.

Ранее издание kp.ru сообщало о сборе гуманитарной помощи в Курской области.