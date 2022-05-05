В МЧС ДНР заявили о ликвидации пожара на нефтебазе в Макеевке

В МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что пожар на нефтебазе в Макеевке, возникший из-за обстрела украинскими войсками, полностью ликвидирован.

«Сегодня в 08:00 пожар на нефтебазе полностью ликвидирован силами МЧС ДНР», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что огнём уничтожены пять резервуаров с разливом топлива на площади 800 кв. м, 11 единиц автомобильной техники, находящиеся на территории, вещи и мебель в здании столовой на площади 16 кв. м.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что обстрел Макеевки военнослужащими Вооружённых сил Украины вёлся с применением РСЗО «Смерч».

Согласно последним данным, в результате данного обстрела погибли десять человек.