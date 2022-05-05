РИА Новости: Украина вербовала поляков для ведения разведки в Приднестровье

Служба внешней разведки (СВР) Украины использовала польских агентов для ведения разведки о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений и возможности размещения там группировки российских миротворцев.

«Служба внешней разведки Украины (СВРУ), начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении», — заявил РИА Новости источник в силовых ведомствах.

По его словам, украинской разведке удалось завербовать граждан Польши. Одним из каналов сбора данных был эксперт-политолог, сотрудник Католического университета Люблина Мартин Косенковский, действующий под псевдонимом «Радим».

Собеседник агентства отметил, что за счёт разведчиков из Польши Украина регулярно получала данные о состоянии молдавско-приднестровских отношений, перспективах нахождения российской группировки в ПМР и т.д.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.