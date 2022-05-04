Российский генконсул в Таджикистане поздравил ветеранов с предстоящим Днём Победы
Об этом ТАСС сообщили в представительстве Россотрудничества в Ходженте.
Варламов навестил семерых ветеранов и вручил им цветы.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить в два раза размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко в беседе с RT прокомментировала предложение Милонова.