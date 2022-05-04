Российский генконсул в Таджикистане поздравил ветеранов с предстоящим Днём Победы

Генеральный консул России в таджикском городе Ходженте Андрей Варламов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящим Днём Победы.

Об этом ТАСС сообщили в представительстве Россотрудничества в Ходженте.

Варламов навестил семерых ветеранов и вручил им цветы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить в два раза размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко в беседе с RT прокомментировала предложение Милонова.