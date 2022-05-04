В Донецке обстреляли городское управление МВД
- РИА Новости
«В районе 15:00 был зафиксирован прилёт артиллерийского снаряда в административное здание Донецкого ГУ МВД ДНР. Сотрудники городского управления полиции были незамедлительно эвакуированы, в данный момент на территории здания работают специалисты-взрывотехники», — говорится в сообщении в Telegram.
По предварительной информации, обстрел производился из РСЗО «Град».
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что более 22 тыс. абонентов остались без электроснабжения в Донецке в результате обстрела Петровского района.