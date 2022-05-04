Рада приняла закон о работе территориальной обороны в районах ведения боевых действий

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий силам территориальной обороны выполнять задания в районах ведения боевых действий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского парламента.

«Принятые изменения предоставляют возможность территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск (сил)... в районах ведения военных (боевых) действий», — говорится в заявлении.

Если данный закон вступит в силу, то в стране будет снято ограничение, согласно которому территориальная оборона могла выполнять задания исключительно вне районов ведения военных действий.

Ранее сообщалось, что российские подразделения в ходе военной операции на Украине уничтожили до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.