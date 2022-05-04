В ДНР заявили, что обстрел Макеевки военными ВСУ вёлся с применением «Смерчей»

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что обстрел Макеевки военнослужащими Вооружённых сил Украины вёлся с применением РСЗО «Смерч».

«По уточнённым данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, обстрел производился с позиций вооружённых формирований Украины, расположенных в районе населённого пункта Очеретино, с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч», — сообщает представительство в своём Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела нефтебазы в Макеевке погиб один человек и ещё двое получили ранения. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, также из-за обстрела произошло возгорание четырёх резервуаров большой ёмкости, по 5 тыс. тонн каждый.