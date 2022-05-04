ПВО России сбила в районе Великой Камышевахи четыре снаряда системы залпового огня «Смерч»

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Министерство обороны России сообщило о том, что средства противовоздушной обороны России сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населённого пункта Великая Камышеваха на Украине.
ПВО России сбила в районе Великой Камышевахи четыре снаряда системы залпового огня «Смерч»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 

«Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зелёный Гай Николаевской области и Новокраснянка ЛНР, в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила на Украине Радиолокационную станцию американского производства.

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