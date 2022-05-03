В ДНР заявили, что часть Донецка осталась без электричества из-за обстрела

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что более 22 тыс. абонентов остались без электроснабжения в Донецке в результате обстрела Петровского района со стороны украинских войск.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждении Кировских электросетей из-за обстрела со стороны вооружённых формирований Украины. На данный момент обесточены 160 трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка, более 22 тыс. абонентов лишены электроснабжения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли Донецк ракетами из «Града».