В ДНР заявили, что часть Донецка осталась без электричества из-за обстрела

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что более 22 тыс. абонентов остались без электроснабжения в Донецке в результате обстрела Петровского района со стороны украинских войск.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждении Кировских электросетей из-за обстрела со стороны вооружённых формирований Украины. На данный момент обесточены 160 трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка, более 22 тыс. абонентов лишены электроснабжения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли Донецк ракетами из «Града».

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