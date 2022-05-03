Силы ПВО России сбили украинскую ракету «Точка-У» и девять снарядов системы «Смерч»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские силы ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Точка У» и перехватили девять снарядов системы «Смерч» над территорией Донецкой Народной Республики и Харьковской области.

«В районе Новая Дмитровка сбита в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка У» и перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» в районах населённых пунктов Александровское, Каменка Донецкой Народной Республики, а также Семёновское, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтёр Харьковской области», — сказал он.

Он добавил, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Рудня Черниговской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее в ДНР сообщили о перехвате средствами ПВО ракеты «Точка-У» над Снежным.