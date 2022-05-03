Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 150 человек за сутки

Короткая ссылка
Из Мариуполя в Донецкую Народную Республику эвакуировали почти 150 человек за сутки.
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 150 человек за сутки
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/XinHua

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

«В течение дня 3 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 149 человек, среди них 22 ребёнка», — заявили в штабе.

В настоящее время граждане находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

1 мая Министерство обороны России сообщило об эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе 80 гражданских лиц, которые удерживались там украинскими националистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить