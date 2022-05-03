Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 150 человек за сутки

Из Мариуполя в Донецкую Народную Республику эвакуировали почти 150 человек за сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

«В течение дня 3 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 149 человек, среди них 22 ребёнка», — заявили в штабе.

В настоящее время граждане находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

1 мая Министерство обороны России сообщило об эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе 80 гражданских лиц, которые удерживались там украинскими националистами.