Захарова осудила уехавших из России медийных личностей за молчание о трагедии 2 мая в Одессе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила российских медийных личностей, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине, за молчание о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

Захарова обратила внимание на поездку американской актрисы Анджелины Джоли во Львов, отметив, что «в её искренность никто не верит».

«А кто из наших медийных личностей, светских львиц и общественников всех мастей хотя бы упомянул об Одессе?» — заявила она в своём Telegram-канале.

Она предположила, что «за это рекламные деньги не поднимешь».

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства отметила, что некоторые российские медийные личности проигнорировали трагедию в Одессе, но «разобрались моментально» в ситуации в Буче.

«Вот и в их искренность я тоже не верю», — сказала она.

Ранее в Риме состоялась памятная акция в годовщину одесской трагедии 2 мая 2014 года.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

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