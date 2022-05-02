Минобороны: значительная часть украинцев ищет способы эвакуироваться в Россию
- РИА Новости
«Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию», — сказал он.
По его словам, на это указывают многочисленные обращения граждан в российские официальные структуры и общественные организации.
Мизинцев рассказал, что за прошедшие сутки на горячую линию штаба, в федеральные органы исполнительной власти и российские субъекты от иностранцев и украинцев поступило 103 обращения с просьбой об эвакуации.
Также в Минобороны заявили, что украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции в школах и психбольнице.