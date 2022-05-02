Минобороны: значительная часть украинцев ищет способы эвакуироваться в Россию

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в городах Украины населения ищет возможности для эвакуации в Россию.

«Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию», — сказал он.

По его словам, на это указывают многочисленные обращения граждан в российские официальные структуры и общественные организации.

Мизинцев рассказал, что за прошедшие сутки на горячую линию штаба, в федеральные органы исполнительной власти и российские субъекты от иностранцев и украинцев поступило 103 обращения с просьбой об эвакуации.

Также в Минобороны заявили, что украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции в школах и психбольнице.