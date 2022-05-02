В Грузии отменили обязательное ношение масок в закрытых помещениях

Координационный совет по борьбе с COVID-19 при правительстве Грузии отменил со 2 мая обязательное ношение медицинских масок в закрытых помещениях, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили.

«Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией у нас стабилизировалась. За минувшие сутки выявлен всего 51 случай заражения COVID-19. Всё это даёт нам возможность ослабить регуляции», — цитирует его Интерфакс.

Отмечается, что в число исключений вошли медицинские учреждения и общественный транспорт.

В Грузии с 1 декабря ввели концепцию «зелёных паспортов», где указывается вся информация, связанная с COVID-19, на каждого гражданина — перенесённое заболевание, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.