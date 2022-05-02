В ДНР заявили об обстрелах украинскими военными двух районов Донецка

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Украинские военные обстреляли два района Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23:54 — н. п. Водяное — н. п. Донецк (Куйбышевский район), выпущено четыре снаряда калибра 122 мм; 00:07 — н. п. Красногоровка — н. п. Донецк (Кировский район), выпущено четыре ракеты из БМ21 «Град», — говорится в заявлении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал о ранении мирного жителя ДНР при обстреле ВСУ.

В границах ДНР с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

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