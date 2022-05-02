Минобороны России рассказало о героизме трёх российских участников спецоперации на Украине

В Министерстве обороны России рассказали о трёх российских военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине.

Отмечается, что старший сержант Виталий Девятов во время разминирования местности оперативно обезвредил четыре замаскированных фугаса. Он также обнаружил и в составе группы сапёров обезвредил шесть противотанковых мин.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии под руководством полковника Александра Муратова уничтожили радиолокационный пункт националистов, три ЗРК, четыре гаубичные артиллерийские установки, одну реактивную установку залпового огня и 11 взводных опорных пунктов», — заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, старший лейтенант Илья Сапегин со своим взводом блокировал подконтрольный националистам населённый пункт, чтобы не допустить их контрнаступления. Российские военные отразили наступление украинских войск, а Сапегин уничтожил расчёт ПТУР противника.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин вручил госнаграды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.