Минобороны России рассказало о героизме трёх российских участников спецоперации на Украине

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В Министерстве обороны России рассказали о трёх российских военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине.

Отмечается, что старший сержант Виталий Девятов во время разминирования местности оперативно обезвредил четыре замаскированных фугаса. Он также обнаружил и в составе группы сапёров обезвредил шесть противотанковых мин.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии под руководством полковника Александра Муратова уничтожили радиолокационный пункт националистов, три ЗРК, четыре гаубичные артиллерийские установки, одну реактивную установку залпового огня и 11 взводных опорных пунктов», — заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, старший лейтенант Илья Сапегин со своим взводом блокировал подконтрольный националистам населённый пункт, чтобы не допустить их контрнаступления. Российские военные отразили наступление украинских войск, а Сапегин уничтожил расчёт ПТУР противника.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин вручил госнаграды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.

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