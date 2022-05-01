Российские военные следователи начали приём граждан в Мариуполе

Военные следователи Следственного комитета России начали приём граждан в Мариуполе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что работа организована непосредственно в самом городе. Следователи ведут работу по опросу и признанию потерпевшими жителей Мариуполя по уголовному делу, возбуждённому по многочисленным фактам совершения украинскими военными и националистическими батальонами преступлений в отношении мирных граждан, не участвующих в вооружённом конфликте.

Отмечается, что на данный момент работа уже проведена более чем с 600 местными жителями.

Ранее военные следователи Следственного комитета России зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии.