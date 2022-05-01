Военные следователи СК России зафиксировали факт затопления гражданских судов в Мариуполе

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Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии.

Как сообщает РИА Новости, в ходе визуального изучения порта специалистами были зафиксированы факты минирования территории, а также затопления гражданских судов.

Вместе с этим отмечается, что военные следователи осмотрели катер украинских ВМС «Кременчуг», который бросили украинские военнослужащие, и остов корабля «Донбасс».

Уточняется, что позже следователи обнаружили ещё одно гражданское судно, затопленное украинскими боевиками недалеко от городского порта.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела украинскими националистами монастыря в Луганской Народной Республике.

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