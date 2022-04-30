Эрдоган: Турция готова поддержать работу ООН по эвакуации на Украине

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Турция готова помочь работе контактной группы ООН по вопросам эвакуации на Украине, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
Эрдоган: Турция готова поддержать работу ООН по эвакуации на Украине
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН Гутерреш проинформировал президента Эрдогана о своих контактах в Москве и Киеве. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова оказать максимальную поддержку контактной группе под руководством ООН как по гуманитарной помощи, так и по вопросам эвакуации», — сказали в канцелярии турецкого президента.

Президент Турции также поздравил Гутерреша с днём рождения.

Как ранее напомнили в Кремле, в ситуации вокруг эвакуации с территории завода «Азовсталь» обсуждать нечего: гражданские выходят, а военные складывают оружие, президент России Владимир Путин ясно сказал об этом.

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