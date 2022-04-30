Эрдоган: Турция готова поддержать работу ООН по эвакуации на Украине

Турция готова помочь работе контактной группы ООН по вопросам эвакуации на Украине, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН Гутерреш проинформировал президента Эрдогана о своих контактах в Москве и Киеве. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова оказать максимальную поддержку контактной группе под руководством ООН как по гуманитарной помощи, так и по вопросам эвакуации», — сказали в канцелярии турецкого президента.

Президент Турции также поздравил Гутерреша с днём рождения.

Как ранее напомнили в Кремле, в ситуации вокруг эвакуации с территории завода «Азовсталь» обсуждать нечего: гражданские выходят, а военные складывают оружие, президент России Владимир Путин ясно сказал об этом.