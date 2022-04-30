Лавров заявил, что спецоперация на Украине помогает освободить мир от влияния Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Синьхуа» заявил, что специальная военная операция на Украине способствует освобождению мира от неоколониального гнёта Запада.

Лавров обратил внимание, что страны Запада пытаются подавлять «самыми грубыми методами» государства, которые проводят самостоятельный курс во внутренней и внешней политике.

«Наша специальная военная операция на Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнёта Запада, густо замешенного на расизме и комплексе исключительности», — приводит его слова РИА Новости.

Также в МИД России сообщили, что санкции Запада усугубили мировой продовольственный кризис.

Кроме того, глава МИД заявил, что страны Североатлантического альянса делают всё, чтобы помешать завершению российской спецоперации на Украине путём достижения политических договорённостей между Москвой и Киевом.