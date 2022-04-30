В Мариуполе волонтёр-медбрат без опыта работы провёл сотни операций
Волонтёры оказывали помощь в походных условиях.
В качестве операционной использовался стол в подсобке бывшей бильярдной.
«Я думал, что буду помогать хотя бы детям, что это не так фатально будет. Но печального увидел много, что пришлось людей зашивать и останавливать кровь, реанимацию делать. А всё как получилось: двоим человекам оказал помощь, и оно вот так (разошлось. — RT) по подвалам, по подвалам», — сказал волонтёр Никита, который до начала боевых действий был медбратом, приписанным к хоккейной команде.
Примерно за месяц Никита провёл в подвале порядка 300 операций.
Ранее в ДНР сообщили об эвакуации за сутки 626 человек из Мариуполя в Безыменное.