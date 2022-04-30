В Мариуполе волонтёр-медбрат без опыта работы провёл сотни операций

Короткая ссылка
В Мариуполе волонтёр-медбрат без опыта работы оказал помощь сотням жителей. Он входит в небольшую группу волонтёров, ставших для местных жителей героями. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев снял репортаж об их работе.

Волонтёры оказывали помощь в походных условиях.

В качестве операционной использовался стол в подсобке бывшей бильярдной.

«Я думал, что буду помогать хотя бы детям, что это не так фатально будет. Но печального увидел много, что пришлось людей зашивать и останавливать кровь, реанимацию делать. А всё как получилось: двоим человекам оказал помощь, и оно вот так (разошлось. — RT) по подвалам, по подвалам», — сказал волонтёр Никита, который до начала боевых действий был медбратом, приписанным к хоккейной команде.

Примерно за месяц Никита провёл в подвале порядка 300 операций.

Ранее в ДНР сообщили об эвакуации за сутки 626 человек из Мариуполя в Безыменное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить