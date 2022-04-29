Минобороны России: российские ВКС уничтожили за день 38 военных объектов Украины

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация за день уничтожила 38 военных объектов Вооружённых сил Украины высокоточными ракетами.
Минобороны России: российские ВКС уничтожили за день 38 военных объектов Украины
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины», — сообщил он.

По его словам, в число этих военных объектов входят 20 взводных опорных пунктов, а также 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также в число уничтоженных авиаударами объектов входят склад горючего в районе населённого пункта Вольное Поле и радиолокационная станция в районе Печенеги.

Ранее Конашенков заявил, что средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У» в течение дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить