Минобороны России: российские ВКС уничтожили за день 38 военных объектов Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация за день уничтожила 38 военных объектов Вооружённых сил Украины высокоточными ракетами.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины», — сообщил он.

По его словам, в число этих военных объектов входят 20 взводных опорных пунктов, а также 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также в число уничтоженных авиаударами объектов входят склад горючего в районе населённого пункта Вольное Поле и радиолокационная станция в районе Печенеги.

Ранее Конашенков заявил, что средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У» в течение дня.