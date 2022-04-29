Минобороны России: российские ВКС уничтожили за день 38 военных объектов Украины
- РИА Новости
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины», — сообщил он.
По его словам, в число этих военных объектов входят 20 взводных опорных пунктов, а также 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Также в число уничтоженных авиаударами объектов входят склад горючего в районе населённого пункта Вольное Поле и радиолокационная станция в районе Печенеги.
Ранее Конашенков заявил, что средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У» в течение дня.