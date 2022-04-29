Более 100 сельхозпредприятий в освобождённых районах зарегистрировались в ДНР
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление омбудсмена.
«На освобождённых территориях активно проходит официальная регистрация предприятий агропромышленного комплекса для скорейшего улучшения социально-экономической ситуации. В данный момент 109 предприятий уже прошли все необходимые процедуры», — отметила она.
Уточняется, что подавляющее большинство сельхозпредприятий специализируется на растениеводстве, а именно на выращивании зерновых, бобовых, масличных, бахчевых культур, овощей, корнеплодов и клубнеплодов.
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