Более 100 сельхозпредприятий в освобождённых районах зарегистрировались в ДНР

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Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова заявила, что свыше 100 предприятий агропромышленного комплекса на освобождённых территориях прошли процедуру регистрации в Донецкой Народной Республике.
Более 100 сельхозпредприятий в освобождённых районах зарегистрировались в ДНР
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление омбудсмена.

«На освобождённых территориях активно проходит официальная регистрация предприятий агропромышленного комплекса для скорейшего улучшения социально-экономической ситуации. В данный момент 109 предприятий уже прошли все необходимые процедуры», — отметила она.

Уточняется, что подавляющее большинство сельхозпредприятий специализируется на растениеводстве, а именно на выращивании зерновых, бобовых, масличных, бахчевых культур, овощей, корнеплодов и клубнеплодов.

Ранее сообщалось, что российские сапёры обезвреживают неразорвавшиеся мины, чтобы обезопасить украинских фермеров в Харьковской области.

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