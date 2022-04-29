В ДНР сообщили о гибели 23 защитников республики за неделю

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За минувшую неделю погибли 23 военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики, 119 получили ранения.
В ДНР сообщили о гибели 23 защитников республики за неделю
  • РИА Новости

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 23 защитника ДНР погибли при исполнении воинского долга и 119 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении военного ведомства республики.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее проинформировало о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.

Впоследствии один ребёнок 2010 года рождения скончался от полученных травм.

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