В ДНР сообщили о гибели 23 защитников республики за неделю

За минувшую неделю погибли 23 военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики, 119 получили ранения.

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 23 защитника ДНР погибли при исполнении воинского долга и 119 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении военного ведомства республики.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее проинформировало о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.

Впоследствии один ребёнок 2010 года рождения скончался от полученных травм.