Госпогранслужба Украины запретила жителям двух областей приближаться к границе с Россией

Госпогранслужба Украины запретила жителям Черниговской и Сумской областей приближаться к границе с Россией. Об этом заявил спикер службы Андрей Демченко в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в рамках охраны госграницы вводятся дополнительные режимные ограничения. Демченко заявил, что ограничения уже введены в Сумской и Черниговской областях.

«Гражданам запрещено пребывать возле границы на территории около 1 км, кроме населённых пунктов», — приводит его слова РИА Новости.

Демченко добавил, что в ночное время на территории контролируемых районов будет запрещено перемещение на расстоянии до 20 км до границы.

Ранее в одесской областной военной администрации заявили, что на территории Одессы введут длительный комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.