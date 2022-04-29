В Одессе введут длительный комендантский час с 1 по 3 мая
- AP
В указанный период в городе запретили пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Братчук также отметил, что данные ограничения распространяются только на Одессу.
На территории Одесской области продолжительность комендантского часа останется прежней — с 22:00 до 05:00.
Ранее в Минобороны России заявили о подготовке Киевом провокации с химическими веществами в порту Одессы.