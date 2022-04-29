В Одессе введут длительный комендантский час с 1 по 3 мая

Спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на территории Одессы введут длительный комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. Об этом сообщило РИА Новости.

В указанный период в городе запретили пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Братчук также отметил, что данные ограничения распространяются только на Одессу.

На территории Одесской области продолжительность комендантского часа останется прежней — с 22:00 до 05:00.

Ранее в Минобороны России заявили о подготовке Киевом провокации с химическими веществами в порту Одессы.