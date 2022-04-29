Лавров обсудил с главой МИД Армении заключение мирного договора между Баку и Ереваном

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Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили возможность заключения мирного договора между Баку и Ереваном.
Лавров обсудил с главой МИД Армении заключение мирного договора между Баку и Ереваном
  • РИА Новости

«29 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения А.С. Мирзояном. Состоялся обмен мнениями по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — сообщается на сайте российского МИД.

Стороны также обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Ранее официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

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