Лавров обсудил с главой МИД Армении заключение мирного договора между Баку и Ереваном

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили возможность заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

«29 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения А.С. Мирзояном. Состоялся обмен мнениями по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — сообщается на сайте российского МИД.

Стороны также обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Ранее официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.