Генсек ООН Гутерреш обсудил с Зеленским планы по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»
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Как отметил Генсек, во время его визита в Москву президент Владимир Путин «согласился в принципе» на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь».
«Сегодня у нас с президентом Зеленским была возможность обсудить этот вопрос», — сказал глава организации на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.
Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.
В МИД России выразили мнение, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали».
При этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что остающиеся на «Азовстали» украинские силовики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию.