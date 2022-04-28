Генсек ООН Гутерреш обсудил с Зеленским планы по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос об эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе.
Генсек ООН Гутерреш обсудил с Зеленским планы по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»
  • Gettyimages.ru

Как отметил Генсек, во время его визита в Москву президент Владимир Путин «согласился в принципе» на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь».

«Сегодня у нас с президентом Зеленским была возможность обсудить этот вопрос», — сказал глава организации на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.

В МИД России выразили мнение, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали».

При этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что остающиеся на «Азовстали» украинские силовики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить