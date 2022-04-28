Генсек ООН Гутерреш обсудил с Зеленским планы по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос об эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе.

Как отметил Генсек, во время его визита в Москву президент Владимир Путин «согласился в принципе» на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь».

«Сегодня у нас с президентом Зеленским была возможность обсудить этот вопрос», — сказал глава организации на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.

В МИД России выразили мнение, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали».

При этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что остающиеся на «Азовстали» украинские силовики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию.