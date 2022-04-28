Бывшего морпеха ВСУ арестовали на два месяца по подозрению в подготовке теракта в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Избрать в отношении Чупиля Михаила Владимировича 18 декабря 1988 года рождения… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — зачитала решение судья.
По данным следствия, бывший морпех ВСУ подозревается в подготовке теракта в торговом центре «Меганом», где он официально работал.
Подозреваемый заявил, что свою вину не признаёт.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе.
Как сообщили в центре общественных связей службы, у задержанного мужчины изъяли самодельное взрывное устройство, а также экстремистскую атрибутику и литературу.