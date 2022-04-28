Бывшего морпеха ВСУ арестовали на два месяца по подозрению в подготовке теракта в Крыму

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего морпеха ВСУ, задержанного сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке террористического акта в одном из торговых центров города.

Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении Чупиля Михаила Владимировича 18 декабря 1988 года рождения… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — зачитала решение судья.

По данным следствия, бывший морпех ВСУ подозревается в подготовке теракта в торговом центре «Меганом», где он официально работал.

Подозреваемый заявил, что свою вину не признаёт.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе.

Как сообщили в центре общественных связей службы, у задержанного мужчины изъяли самодельное взрывное устройство, а также экстремистскую атрибутику и литературу.