Перевозчик рассказал о возросшем спросе на транспорт в Приднестровье после терактов

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике после произошедших терактов резко возрос спрос на транспорт. Об этом RT сообщил один из международных перевозчиков.

«И из России многие едут сюда, чтобы забрать родных, и из Молдовы едут за своими семьями. Практически все из Приднестровья, кто к нам обращался, уезжают в Россию. Если из Молдовы, то там уже 50 на 50: кто-то в Россию, кто-то в Европу», — заявил перевозчик.

По данным перевозчика, у многих жителей Приднестровья есть российское гражданство, а россиян через Европу не пускают без виз.

В компании добавили, что тем, у кого российские паспорта, предлагают лететь на самолёте, но билеты сейчас стоят около 100 тыс. приднестровских рублей.

Перевозчик рассказал, что некоторые граждане пытаются уехать через Молдавию и Приднестровье в Одессу, другие едут на Украину через Польшу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва встревожена эскалацией напряжённости в Приднестровье, расценивает инциденты в регионе как акты терроризма и ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.