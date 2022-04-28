Власти Украины планируют выйти из соглашения СНГ об увековечении памяти о Победе

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Украинское правительство внесло в парламент законопроект о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Великой Отечественной войне.
Власти Украины планируют выйти из соглашения СНГ об увековечении памяти о Победе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. 

Соответствующий документ зарегистрирован в четверг.

Руководству парламента уже передали документ, но его полный текст ещё не опубликован.

Данное соглашение СНГ предусматривает, что страны-участники предпринимают меры по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют мероприятия по освещению фактов о подвигах народов СНГ в Великой Отечественной войне.

Ранее, 17 апреля, в Харькове участники националистических вооружённых формирований Украины снесли памятник маршалу Жукову.

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