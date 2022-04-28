Власти Украины планируют выйти из соглашения СНГ об увековечении памяти о Победе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий документ зарегистрирован в четверг.
Руководству парламента уже передали документ, но его полный текст ещё не опубликован.
Данное соглашение СНГ предусматривает, что страны-участники предпринимают меры по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют мероприятия по освещению фактов о подвигах народов СНГ в Великой Отечественной войне.
Ранее, 17 апреля, в Харькове участники националистических вооружённых формирований Украины снесли памятник маршалу Жукову.