СК России изучит данные о нанесении ВСУ ракетных ударов по Херсону

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Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона.
СК России изучит данные о нанесении ВСУ ракетных ударов по Херсону
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

«Следственный комитет запросит в Министерстве обороны Российской Федерации документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра города Херсон», — говорится в сообщении. 

По данным ведомства, в результате обстрела украинской стороной поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия взрывов.

«Для нанесения ударов по центру города использовались ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ураган». Выпущенную ВСУ ракету удалось сбить российским военнослужащим. Целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооружённых сил России. В настоящее время данные о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВСУ, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города.

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