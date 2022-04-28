СК России изучит данные о нанесении ВСУ ракетных ударов по Херсону
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
«Следственный комитет запросит в Министерстве обороны Российской Федерации документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра города Херсон», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате обстрела украинской стороной поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия взрывов.
«Для нанесения ударов по центру города использовались ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ураган». Выпущенную ВСУ ракету удалось сбить российским военнослужащим. Целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооружённых сил России. В настоящее время данные о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВСУ, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города.