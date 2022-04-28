СК России изучит данные о нанесении ВСУ ракетных ударов по Херсону

Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

«Следственный комитет запросит в Министерстве обороны Российской Федерации документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра города Херсон», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате обстрела украинской стороной поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия взрывов.

«Для нанесения ударов по центру города использовались ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ураган». Выпущенную ВСУ ракету удалось сбить российским военнослужащим. Целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооружённых сил России. В настоящее время данные о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВСУ, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города.