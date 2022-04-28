Дипломат Леонидченко: денацификация Украины будет завершена

Денацификация Украины будет завершена, виновные в преступлениях будут наказаны, заявил старший советник постоянного представителя России при ООН Сергей Леонидченко.

По его словам, имеются доказательства того, что СБУ создала в аэропорту Мариуполя секретный пыточный центр.

Он добавил, что совершившие это и другие преступления будут осуждены.

«Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена», — приводит ТАСС слова Леонидченко на неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что иностранные наёмники на Украине, которые не сдадутся, «вместе со своими наставниками из бандеровцев» подлежат «денацификации в первую очередь».