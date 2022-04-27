СК установил круг лиц, причастных к военной биологической деятельности на Украине

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили, что анализ полученных Россией документов позволил определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине. Среди этих лиц есть и представители Пентагона, сообщил СК.

Об этом стало известно по итогам совещания, которое Бастрыкин провёл в Луганске.

«Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия, их финансирования зарубежными государствами, в частности, США. Анализ полученных документов позволил чётко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

19 апреля стало известно, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые данные о военно-биологической деятельности на Украине, проводившейся при поддержке США.

Как отмечали в Кремле, биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.