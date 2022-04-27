СК назвал сотрудников СБУ, занимавшихся преследованием российских парламентариев

Следственный комитет России установил сотрудников СБУ, которые принимали незаконные решения о привлечении российских депутатов и сенаторов к уголовной ответственности.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Отмечается, что среди фигурантов — следователи Службы безопасности Украины, в том числе Юрий Бобуляк, Андрей Выгонный, Пётр Захарук.

Они «по согласованию с должностными лицами областных прокуратур Украины, среди которых Богдан Бурак, Андрей Ференц, начали незаконное уголовное преследование депутатов Госдумы и сенаторов России по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил ведомству возбудить уголовное дело из-за незаконного преследования на Украине российских депутатов.

По данным СК, СБУ уведомила депутатов Госдумы России о том, что они «считаются подозреваемыми в нарушении территориальной целостности Украины».