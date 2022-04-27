Устинов: почти 1 млн жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли границу России

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов заявил, что почти 1 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины пересекли границу России в Ростовской области и Крыму с начала специальной военной операции.

Об этом он заявил в ходе прошедшего в среду в Астрахани совещания Совета безопасности России.

«Следует учесть, что в Ростовской области, Республике Крым через границу уже перемещён почти 1 млн человек. А во временных пунктах на территории пяти субъектов федерации (в ЮФО. — RT) постоянно размещается почти 7 тыс. беженцев», — цитирует его ТАСС.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской торгово-промышленной палаты сообщало, что благотворительный фонд «Верь и живи!» совместно с комитетом по социальным проектам Уральской торгово-промышленной палаты собрали первый гуманитарный груз для жителей ДНР и ЛНР.