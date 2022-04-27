Устинов: почти 1 млн жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли границу России

Короткая ссылка
Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов заявил, что почти 1 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины пересекли границу России в Ростовской области и Крыму с начала специальной военной операции.
Устинов: почти 1 млн жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли границу России
  • AP

Об этом он заявил в ходе прошедшего в среду в Астрахани совещания Совета безопасности России.

«Следует учесть, что в Ростовской области, Республике Крым через границу уже перемещён почти 1 млн человек. А во временных пунктах на территории пяти субъектов федерации (в ЮФО. — RT) постоянно размещается почти 7 тыс. беженцев», — цитирует его ТАСС.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской торгово-промышленной палаты сообщало, что благотворительный фонд «Верь и живи!» совместно с комитетом по социальным проектам Уральской торгово-промышленной палаты собрали первый гуманитарный груз для жителей ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить