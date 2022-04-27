В Приднестровье заявили, что украинские беспилотники два дня подряд вплотную подлетают к селу Колбасна

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Украинские беспилотники уже два дня подряд вплотную подлетают к селу Колбасна в Приднестровье, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов.
В Приднестровье заявили, что украинские беспилотники два дня подряд вплотную подлетают к селу Колбасна
  • AP

Об этом рассказал RT глава администрации села Леонид Кураков.

«Дроны были такие... цвета металлик. Не долетали до части, но долетали до пограничного поста. Фермеры, что работали в полях, видели их, и я в бинокль их наблюдал. И вчера тоже летали — на расстоянии визуально в километре примерно от части», — сказал он.

Ранее в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что стрельба, которая была слышна в районе села Колбасна, велась с украинской стороны.

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