Беженцы из Донбасса получили первые свидетельства о временном убежище в Ленобласти

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Первые свидетельства о временном убежище в Ленинградской области вручили беженцам из Донбасса. Документы получили 93 человека.
Беженцы из Донбасса получили первые свидетельства о временном убежище в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом информирует ФАН

Выдача документов беженцам из Донбасса состоялась в пункте временного размещения «Царицыно озеро» в Тихвинском районе Ленобласти.

На данный момент в этом ПВР организовано временное проживание почти 500 человек. Их проверяют на наличие российского гражданства, а также решают вопросы обеспечения документами, удостоверяющими личность.

По словам сотрудников миграционной службы, сейчас от беженцев из ПВР «Царицыно озеро» принято 220 заявлений о предоставлении временного убежища на территории России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для прибывающих в страну беженцев из Луганской и Донецкой народных республик и с Украины.  

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