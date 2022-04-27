Беженцы из Донбасса получили первые свидетельства о временном убежище в Ленобласти

Первые свидетельства о временном убежище в Ленинградской области вручили беженцам из Донбасса. Документы получили 93 человека.

Об этом информирует ФАН.

Выдача документов беженцам из Донбасса состоялась в пункте временного размещения «Царицыно озеро» в Тихвинском районе Ленобласти.

На данный момент в этом ПВР организовано временное проживание почти 500 человек. Их проверяют на наличие российского гражданства, а также решают вопросы обеспечения документами, удостоверяющими личность.

По словам сотрудников миграционной службы, сейчас от беженцев из ПВР «Царицыно озеро» принято 220 заявлений о предоставлении временного убежища на территории России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для прибывающих в страну беженцев из Луганской и Донецкой народных республик и с Украины.