Беженцы из Донбасса получили первые свидетельства о временном убежище в Ленобласти
- РИА Новости
Об этом информирует ФАН.
Выдача документов беженцам из Донбасса состоялась в пункте временного размещения «Царицыно озеро» в Тихвинском районе Ленобласти.
На данный момент в этом ПВР организовано временное проживание почти 500 человек. Их проверяют на наличие российского гражданства, а также решают вопросы обеспечения документами, удостоверяющими личность.
По словам сотрудников миграционной службы, сейчас от беженцев из ПВР «Царицыно озеро» принято 220 заявлений о предоставлении временного убежища на территории России.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для прибывающих в страну беженцев из Луганской и Донецкой народных республик и с Украины.