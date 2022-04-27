Российские военные оказывают медпомощь жителям Харьковской области

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В Минобороны России заявили, что российские военные оказывают медпомощь жителям Харьковской области и на бронеавтомобилях вывозят их из опасной зоны, передавая в руки гражданских медиков.
Российские военные оказывают медпомощь жителям Харьковской области
  • РИА Новости

Уточняется, что в полевых условиях при необходимости оказывается первая помощь — вплоть до хирургического вмешательства.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео разминирования территорий Харьковской области российскими военными.

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