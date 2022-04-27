Российские военные оказывают медпомощь жителям Харьковской области

В Минобороны России заявили, что российские военные оказывают медпомощь жителям Харьковской области и на бронеавтомобилях вывозят их из опасной зоны, передавая в руки гражданских медиков.

РИА Новости