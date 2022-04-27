РИА Новости: Росгвардия применила на Украине незаметные для ПВО дроны
«Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппарата ZALA 421-16Е HD, которые за счёт электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника», — заявил источник.
Отмечается, что данные БПЛА не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК.
Уточняется, что это сводит потери дронов к почти единичным случаям.
Ранее стало известно, что тактические беспилотники Phoenix Ghost, которые Вашингтон поставит Киеву, были специально разработаны под нужды украинских военных.