РИА Новости: Росгвардия применила на Украине незаметные для ПВО дроны

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Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции на Украине применили незаметные для украинских ПВО БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппарата ZALA 421-16Е HD, которые за счёт электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника», — заявил источник.

Отмечается, что данные БПЛА не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК.

Уточняется, что это сводит потери дронов к почти единичным случаям.

Ранее стало известно, что тактические беспилотники Phoenix Ghost, которые Вашингтон поставит Киеву, были специально разработаны под нужды украинских военных.

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