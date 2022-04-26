В Еврокомиссии выразили озабоченность в связи с ситуацией в Приднестровье

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Евросоюз с озабоченностью следит за событиями в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, заявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
В Еврокомиссии выразили озабоченность в связи с ситуацией в Приднестровье
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Об этом сообщает ТАСС.

«У меня нет никакой специальной информации, которую я могу предоставить по ситуации в Приднестровье. Конечно, мы следим с большой озабоченностью за всеми событиями, связанными с военными действиями на Украине и за возможными действиями на сопредельных территориях», — сказал Мамер.

По его словам, с самого начала ЕС призывает к прекращению любых насильственных актов.

Ранее сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе.

Также сообщалось, что в Приднестровье взорвали две антенны регионального радиоцентра.

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