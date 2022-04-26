Российский постпред Шульгин заявил, что Украина имеет потенциал для создания химоружия

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Украина имеет потенциал для создания химоружия.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда Украина присоединилась к химической конвенции, она не заявляла о наличии химического оружия на своей территории, но я думаю, что так или иначе украинцы эту карту будут разыгрывать, я уже говорил о поползновениях в том, что касается химических провокаций в адрес нашей страны», — отметил Шульгин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, на Украине сохранился потенциал с прошлых лет, в том числе химическая промышленность.

Ранее Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.