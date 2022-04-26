Российский постпред Шульгин заявил, что Украина имеет потенциал для создания химоружия

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Украина имеет потенциал для создания химоружия.
Российский постпред Шульгин заявил, что Украина имеет потенциал для создания химоружия
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда Украина присоединилась к химической конвенции, она не заявляла о наличии химического оружия на своей территории, но я думаю, что так или иначе украинцы эту карту будут разыгрывать, я уже говорил о поползновениях в том, что касается химических провокаций в адрес нашей страны», — отметил Шульгин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, на Украине сохранился потенциал с прошлых лет, в том числе химическая промышленность.

Ранее Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.

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