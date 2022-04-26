Лавров: США и Британия советуют Зеленскому не ускорять переговоры
«Ни США, ни Великобритания не советуют Зеленскому ускорять переговоры. Рекомендуют ужесточать свою позицию», — цитирует его РИА Новости.
Лавров отметил, что украинская сторона отказалась от подписания предложенных в Стамбуле тезисов, что стало большим шагом назад в переговорном процессе.
«Думаю, что этот шаг назад был сделан по совету наших американских и британских коллег прежде всего», — сказал министр.
Вместе с этим Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины закончится договором, параметры которого определит развитие военных действий.
Также он сообщил, что заявления украинских представителей, в том числе Зеленского и его советников, наводят на мысль, что переговоры Киеву не нужны.