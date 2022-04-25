Политолог Дудчак осудил планы США по отправке на Украину комплексов Stinger и Javelin

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Полина Полетаева
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление Пентагона о планах поставки на Украину комплексов Stinger и Javelin.
Политолог Дудчак осудил планы США по отправке на Украину комплексов Stinger и Javelin
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«США раскалили ситуацию до предела. Мы прекрасно видим, как в аэропортах Украины постоянно выгружают посылки из Британии и США. Это огромные объёмы действительно серьёзных вооружений», — выразил мнение политолог.

При этом эксперт отметил, что в данном случае Украина для США является просто инструментом, который они используют в своих интересах.

«Украина исполняет всё, что они захотят, явно не в интересах украинского государства и народа», — подчеркнул Дудчак.

Ранее Минобороны США сообщило о планах отправить на Украину до конца апреля комплексы Stinger и Javelin, а также другое оборудование.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву.

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