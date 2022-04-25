Армения и Азербайджан согласовали структуру комиссии по делимитации границы

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласовали структуру комиссии по делимитации границы.

Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

В телефонном разговоре министры обменялись мнениями о реализации договорённостей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

Стороны согласовали состав комиссии по делимитации и охране границы, а также проведение в ближайшее время заседания комиссии.

Ранее официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.