Армения и Азербайджан согласовали структуру комиссии по делимитации границы
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Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
В телефонном разговоре министры обменялись мнениями о реализации договорённостей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.
Стороны согласовали состав комиссии по делимитации и охране границы, а также проведение в ближайшее время заседания комиссии.
Ранее официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.