В ДНР сообщили об эвакуации в течение суток 409 человек из Мариуполя в Безыменное

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации 409 человек из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики за сутки.

«За минувшие сутки, с 08:00 23 апреля до 08:00 24 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 409 человек, включая 67 детей», — говорится в сообщении в Telegram.

В настоящее время люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развёрнут силами МЧС ДНР.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя удалось эвакуировать порядка 144 тыс. мирных жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен.