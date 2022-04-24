В ДНР сообщили об эвакуации в течение суток 409 человек из Мариуполя в Безыменное
«За минувшие сутки, с 08:00 23 апреля до 08:00 24 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 409 человек, включая 67 детей», — говорится в сообщении в Telegram.
В настоящее время люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развёрнут силами МЧС ДНР.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя удалось эвакуировать порядка 144 тыс. мирных жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен.