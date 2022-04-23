В ДНР сообщили об эвакуации в течение дня 167 человек из Мариуполя в Безыменное

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации в течение дня 167 человек из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики за сутки.

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«Из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 167 человек», — говорится в сообщении в Telegram. В том числе эвакуированы 23 ребёнка. Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя удалось эвакуировать порядка 144 тыс. мирных жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен.