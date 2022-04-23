Минобороны России: более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины дезертировали в марте

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В Министерстве обороны России заявили, что более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины (НГУ) отказались выполнять преступные приказы своего командования и дезертировали из частей в марте.
Минобороны России: более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины дезертировали в марте
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале российского ведомства.

«Информация, имеющаяся в распоряжении Минобороны России, свидетельствует о большом количестве дезертировавших военнослужащих НГУ. Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части», — говорится в сообщении.

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