Минобороны России: более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины дезертировали в марте

В Министерстве обороны России заявили, что более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины (НГУ) отказались выполнять преступные приказы своего командования и дезертировали из частей в марте.

Об этом говорится в Telegram-канале российского ведомства.

«Информация, имеющаяся в распоряжении Минобороны России, свидетельствует о большом количестве дезертировавших военнослужащих НГУ. Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части», — говорится в сообщении.

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, как его сослуживец расстрелял из танка своих людей.